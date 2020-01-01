Коллтрекинг

Мы фиксируем все звонки и заявки с рекламы и не только. Вы всегда понимаете с какого источника совершен звонок, более того, мы показываем ключевую фразу по которой пришел клиент. Также, для удобства и контроля, мы добавили функцию прослушивания разговоров. Теперь Вы можете следить за работой менеджеров и решать. Не благодарите!