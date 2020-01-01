8 (495) 647-06-66
Москва
8 (812) 647-06-66
Санкт-Петербург
8 (800) 333-44-20
Бесплатный звонок по всей России
Live из офиса
Оплатить
Качественная настройка контекстной рекламы!
УЗНАЙТЕ КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ НАСТРОЙКУ ЯНДЕКС.ДИРЕКТ И GOOGLE ADWORDS ДО 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
Клиенты рядом!
Получить клиентов
Call Tracking
Статический или Динамический
аналитика
Удобная и подробная сквозная аналитика
Настройка за 3-7 дней
Количество ключевых фраз не ограничено
Формы обратной связи
Lead-call и Lead-back повысят конверсию от 20%
Настройка кампаний вручную + Система аналитики
Проводим конкурентную
разведку
Собираем семантическое
ядро
Настраиваем рекламные кампании в
Яндекс, Google, Вконтакте
оцениваем
эффективность
Отслеживаем неэффективные источники трафика и перераспределяем бюджет
увеличиваем поток
заявок и звонков
За счет собственных инструментов аналитики
Попробовать
Увеличим конверсию вашего сайта на 20% с первого дня сотрудничества
Проведем аудит сайта и установим собственные формы обратной связи
Нажимая на кнопку "Увеличить конверсию", я даю согласие на обработку персональных данных
Прозрачность и удобство работы
С помощью личного кабинета вы можете следить за рекламой online и экономить до 6 часов в неделю
  • CRM
  • Коллтрекинг
  • статистика
  • формы захвата
CRM
Мы думаем, что каждый должен знать откуда у него приходят клиенты. Именно поэтому все те, кто оставляют заявки на формах Вашего сайта, будь то с рекламы или с прямого захода, фиксируются в одном месте, никто не потеряется. Любого клиента в зависимости от качества, Вы можете либо взять в работу, либо отправить в корзину.
Попробовать
Коллтрекинг
Мы фиксируем все звонки и заявки с рекламы и не только. Вы всегда понимаете с какого источника совершен звонок, более того, мы показываем ключевую фразу по которой пришел клиент. Также, для удобства и контроля, мы добавили функцию прослушивания разговоров. Теперь Вы можете следить за работой менеджеров и решать. Не благодарите!
Попробовать
статистика
«Наступило время, когда реклама в руках профессионала достигла уровня науки»
Мы предлагаем Вам широкий инструментарий по сквозной аналитике источников привлечения клиентов.
В разделе «Статистика» фиксируется с каждого источника:
Количество посетителей.
Количество заказов.
Стоимость Заказа.
Расход.
Эта информация поможет Вам понять, откуда стоит привлекать клиентов по наименьшей стоимости.
Попробовать
формы захвата
Наша платформа настолько проста, что увеличить продажи сможет даже ребенок! Двумя кликами активируем ускорение конверсии — «форму захвата», которая всплывает, когда клиент ведет мышку на кнопку «закрыть».
Последние исследования утверждают, что она может увеличить конверсию на 15–30%. На сколько именно? Это уже будет зависеть от Вашей креативности: предложите клиенту скидку или вкусные условия.
Попробовать
В чем залог хорошего результата?
Умная система
Используем собственную систему оптимизации для уменьшения стоимости лида
Постоянный контроль
В обязанности агентства входит оптимизация/ведение на протяжении всего срока сотрудничества
Квалификация сотрудников
Мы сертифицированное агенство Яндекс и Google
Наша команда
Никитина Анна
Специалист отдела интернет-маркетинга
о себе: На связи даже там, где ее нет:)
  • Стаж:3,5 года
  • Опыт:более 100 клиентов
Шаммакова Аиша
Специалист отдела интернет-маркетинга
о себе: Инвестиции в качество, надежность и долговечность.
  • Стаж: 2,5 года
  • Опыт: более 89 клиентов
Ананьичева Алина
Специалист отдела интернет-маркетинга
о себе: Клиент не может быть просто удовлетворен. Клиент должен быть доволен!
  • Стаж: 2 года
  • Опыт: более 59 клиентов
Тараскин Никита
Специалист отдела интернет-маркетинга
о себе: Хотите, мы что-нибудь увеличим для Вас?
  • Стаж:3 года
  • Опыт:90 клиентов
Смирнова Александра
Специалист отдела интернет-маркетинга
о себе: Режиссерский подход к работе - залог успеха!
  • Стаж: 3,5 года
  • Опыт: более 100 клиентов
КУПЧЕНКО АЛЕКСЕЙ
Руководитель
о себе: Главная задача - закрыть потребность клиента и отдаться полностью проекту!
  • СТАЖ: 4,5 года
  • ОПЫТ: более 150 клиентов
Расчёт стоимости
Расскажите немного о себе, и мы сможем рассчитать точную стоимость для Вас
Ответьте на несколько вопросов:
Была ли реклама ранее?
Какие рекламные площадки используете?
Бюджет на рекламу в месяц?
Оставьте телефон, чтобы наш специалист мог связаться с Вами.
Нажимая на кнопку "Рассчитать", я даю согласие на обработку персональных данных
Интересует не только контекст?
Мы успешно привлекаем клиентов со всех каналов интернета!
SEO
Ваш сайт №1 в результатах выдачи Яндекс и Google!
ORM
Есть проблемы с репутацией? Увеличим продажи через отзывы!
SMM
Привлечем внимание Вашей аудитории на всех социальных платформах!
Узнать подробнее
Нет сайта? Считайте уже есть!
Разработаем конверсионную landing page качественно и в срок!
Мне нужен сайт
заявка на настройку контекстной рекламы
Указывая бюджет, у нас появляется понимание Ваших возможностей!
Нажимая на кнопку "рассчитать", я даю согласие на обработку персональных данных