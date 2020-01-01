УЗНАЙТЕ КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ НАСТРОЙКУ ЯНДЕКС.ДИРЕКТ И GOOGLE ADWORDS ДО 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
Клиенты рядом!
Получить клиентов
Call Tracking
Статический или Динамический
аналитика
Удобная и подробная сквозная аналитика
Настройка за 3-7 дней
Количество ключевых фраз не ограничено
Формы обратной связи
Lead-call и Lead-back повысят конверсию от 20%
Настройка кампаний вручную + Система аналитики
Проводим конкурентную
разведку
Собираем семантическое
ядро
Настраиваем рекламные кампании в
Яндекс, Google, Вконтакте
оцениваем
эффективность
Отслеживаем неэффективные источники трафика и перераспределяем бюджет
увеличиваем поток
заявок и звонков
За счет собственных инструментов аналитики
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Увеличим конверсию вашего сайта на 20% с первого дня сотрудничества
Проведем аудит сайта и установим собственные формы обратной связи
Прозрачность и удобство работы
С помощью личного кабинета вы можете следить за рекламой online и экономить до 6 часов в неделю
CRM
Коллтрекинг
статистика
формы захвата
CRM
Мы думаем, что каждый должен знать откуда у него приходят клиенты. Именно поэтому все те, кто оставляют заявки на формах Вашего сайта, будь то с рекламы или с прямого захода, фиксируются в одном месте, никто не потеряется.
Любого клиента в зависимости от качества, Вы можете либо взять в работу, либо отправить в корзину.
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Коллтрекинг
Мы фиксируем все звонки и заявки с рекламы и не только. Вы всегда понимаете с какого источника совершен звонок, более того, мы показываем ключевую фразу по которой пришел клиент. Также, для удобства и контроля, мы добавили
функцию прослушивания разговоров. Теперь Вы можете следить за работой менеджеров и решать. Не благодарите!
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статистика
«Наступило время, когда реклама в руках профессионала достигла уровня науки»
Мы предлагаем Вам широкий инструментарий по сквозной аналитике источников привлечения клиентов.
В разделе «Статистика» фиксируется с каждого источника:
Количество посетителей.
Количество заказов.
Стоимость Заказа.
Расход.
Эта информация поможет Вам понять, откуда стоит привлекать клиентов по наименьшей стоимости.
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формы захвата
Наша платформа настолько проста, что увеличить продажи сможет даже ребенок! Двумя кликами активируем ускорение конверсии — «форму захвата», которая всплывает, когда клиент ведет мышку на кнопку «закрыть».
Последние исследования утверждают, что она может увеличить конверсию на 15–30%. На сколько именно? Это уже будет зависеть от Вашей креативности: предложите клиенту скидку или вкусные условия.
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В чем залог хорошего результата?
Умная система
Используем собственную систему оптимизации для уменьшения стоимости лида
Постоянный контроль
В обязанности агентства входит оптимизация/ведение на протяжении всего срока сотрудничества
Квалификация сотрудников
Мы сертифицированное агенство Яндекс и Google
Наша команда
Никитина Анна
Специалист отдела интернет-маркетинга
о себе: На связи даже там, где ее нет:)
Стаж:3,5 года
Опыт:более 100 клиентов
Шаммакова Аиша
Специалист отдела интернет-маркетинга
о себе: Инвестиции в качество, надежность и долговечность.
Стаж: 2,5 года
Опыт: более 89 клиентов
Ананьичева Алина
Специалист отдела интернет-маркетинга
о себе: Клиент не может быть просто удовлетворен. Клиент должен быть доволен!
Стаж: 2 года
Опыт: более 59 клиентов
Тараскин Никита
Специалист отдела интернет-маркетинга
о себе: Хотите, мы что-нибудь увеличим для Вас?
Стаж:3 года
Опыт:90 клиентов
Смирнова Александра
Специалист отдела интернет-маркетинга
о себе: Режиссерский подход к работе - залог успеха!
Стаж: 3,5 года
Опыт: более 100 клиентов
КУПЧЕНКО АЛЕКСЕЙ
Руководитель
о себе: Главная задача - закрыть потребность клиента и отдаться полностью проекту!
СТАЖ: 4,5 года
ОПЫТ: более 150 клиентов
Расчёт стоимости
Расскажите немного о себе, и мы сможем рассчитать точную стоимость для Вас
Интересует не только контекст?
Мы успешно привлекаем клиентов со всех каналов интернета!
SEO
Ваш сайт №1 в результатах выдачи Яндекс и Google!
ORM
Есть проблемы с репутацией? Увеличим продажи через отзывы!
SMM
Привлечем внимание Вашей аудитории на всех социальных платформах!
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Кейсы наших клиентов
Тематика: независимая экспертиза ДТП. Регион: Москва и МО.
Над проектом работали:
Иванов Иван
Главный маркетолог
Иванов Иван
Главный маркетолог
Иванов Иван
Главный маркетолог
Проблема:
Неправильно настроенная рекламная кампания с дорогой ценой клика - 130 ₽, и соответственно высокой стоимости заявки и звонка - 2500 ₽. У клиента не было системы аналитики, в следствие чего было не понимание ценности контекстной
рекламы.
Решение:
Собрать хорошее семантическое ядро, грамотно вникнув в нишу. Настроить Яндекс.Директ (Поиск, РСЯ, Ретаргетинг). Настроить Google Adwords (Поиск, Ремаркетинг). Даже элементарное действие в виде настройки релевантных объявлений
в поисковой кампании дало на старте хороший прогнозный CTR и цену клика в 2 раза меньше.
-01
Аудит
В процессе аудита выявлена неграмотно настроенная рекламная кампания. Например: Поиск был совмещен с РСЯ, что в свою очередь является грубейшей ошибкой. CTR Поисковой кампании, как правило намного выше, чем в кампании
РСЯ. В данном случае CTR РСЯ портил общий %, в следствие чего была высокая стоимость клика.
-02
Семантическое ядро
Было принято решение собирать изначально коммерческие запросы, с последующим подключением общих запросов, но уже после накопления статистики и соответствующей оптимизацией:) В общей сложности на старте проекта было
784 ключевых запросов. Использовали базу MOAB.
-03
Настройка рекламы
Настроены релевантные объявления в Поиске. После старта, те объявления, которым был присвоен статус "мало показов" были сгруппированы по релевантному принципу, чтобы получить максимальный CTR.
-04
Аналитика
Подключение интеллектуальной системы LeadEX, для аналитики рекламы и расходов.
Результаты:
Снижена средняя цена клика в 3 раза - 45 ₽. Цена заявки и звонка снизилась в 4 раза - 600 ₽. Оборот вырос в 3 раза, по сравнению с периодом "до".
Цена клика
Было 130 ₽
Стало 45 ₽
Заявки
Было 40
Стало 166
ROI
Было 60%
Стало 560%
Заявка на аудит
Тематика: Оборудование для канализационных систем
Над проектом работали:
Иванов Иван
Главный маркетолог
Иванов Иван
Главный маркетолог
Иванов Иван
Главный маркетолог
Проблема:
Клиент самостоятельно занимался контекстной рекламой. Были использованы разные каналы рекламы, без отслеживания заявок и звонков. В связи с этим, сформировалось ложное мнение, что контекстная реклама работает неэффективно.
Решение:
Взять на аутсорсинг рекламную кампанию, грамотно настроить отслеживание заявок по всем каналам.
-01
Аудит
В процессе аудита выявлена неграмотно настроенная рекламная кампания. Например: были использованы высокочастотные некоммерческие запросы ("оборудование", "канализация" и др.). Также нерелевантные объявления и пр.
Все эти ошибки привели к низкому CTR, плохому показателю качества и высокой цене клика на поиске - 65 ₽.
-02
Семантическое ядро
Было принято решение собирать полную семантику и разбивать на группы. В итоге собрали как целевые коммерческие, так и общие запросы соответствующие тематике. В общей сложности на старте проекта было 2200 ключевых
запросов. Использовали Yandex Wordstat.
-03
Настройка рекламы
Настроены релевантные объявления в Поиске, разбито все по логическим группам, чтобы удобно было оптимизировать рекламную кампанию. После старта, те объявления, которым был присвоен статус "Мало показов" были сгруппированы
по релевантному принципу, чтобы получить максимальный CTR.
-04
Аналитика
Подключение интеллектуальной системы LeadEX, для аналитики рекламы и расходов.
Результаты:
Снижена средняя цена клика в 2 раза - 29 ₽. Средняя цена заявки и звонка составила - 980 ₽. Клиент видит в системе источники трафика и доволен количеством заявок. Оборот вырос в 2 раза.
Цена клика
Было 65 ₽
Стало 29 ₽
Заявки
Было - 83
Стало 153
ROI
Было - 192%
Стало 484%
Заявка на аудит
Тематика: Страховая компания
Над проектом работали:
Иванов Иван
Главный маркетолог
Иванов Иван
Главный маркетолог
Иванов Иван
Главный маркетолог
Проблема:
Клиент не доволен работой с предыдущим подрядчиком. За последние 2 месяца заявки и звонки подорожали. Исполнитель долго реагирует на просьбы заказчика.
Решение:
Взять на аутсорсинг рекламную кампанию. Договориться на берегу с заказчиком о всех нюансах и потребностях в дальнейшей работе, а также корректно настроить рекламу и аналитику.
-01
Аудит
В процессе аудита рекламы, пришли к мнению, что настроена реклама хорошо. Единственный минус - только в начале сотрудничества. За рекламой следили редко, об этом свидетельствует, например, статус "Мало показов"
у 60% запросов в рекламной кампании, а так же не оптимизированные площадки РСЯ.
-02
Семантическое ядро
Было принято решение оставить текущую семантику добавив в работу те запросы, которые не были использованы ранее. Использовали базу MOAB и собственную базу, созданную нашим Техническим отделом.
-03
Настройка рекламы
Настроены релевантные объявления, разбито и сгруппировано все по логическим группам, чтобы удобно было оптимизировать рекламную кампанию. Сделано в общей сложности 14 рекламных кампаний.
-04
Аналитика
Подключение интеллектуальной системы LeadEX, для аналитики рекламы и расходов.
Результаты:
Цена клика, в среднем, осталась на том же уровне - 33 ₽, но количество заявок увеличилось в 2,5 раза при незначительном увеличении бюджета. Оборот увеличился в 1,5 раза.
Цена клика
Было 35 ₽
Стало 33 ₽
Заявки
Было - 35
Стало - 87
ROI
Было - 120 %
Стало - 383 %
Заявка на аудит
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